فضل شاكر يكشف خدعة "الحفلات الوهمية": لا تصدقوا إلا صوتي وحساباتي!

القاهرة - محمد ابراهيم -

خرج النجم اللبناني فضل شاكر عن صمته، محذرًا جمهوره من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة التي تروج لحفلات فنية باسمه دون أي صلة به.

وقال شاكر عبر حسابه الرسمي على منصة X: "جمهوري العزيز، يرجى الحذر وعدم الإنسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تنشر إعلانات كاذبة عن حفلات لي. الإعلان الرسمي عن أي حفل سيكون فقط عبر حساباتي المعتمدة."

هذا التحذير جاء بعد انتشار حملات ترويجية كاذبة على مواقع التواصل، دفعت الفنان للتنويه حفاظًا على جمهوره من عمليات النصب الإلكتروني.

من التحذير إلى الإبداع.. فضل شاكر يتألق بـ "قال حب قال"

في سياق موازٍ، يواصل فضل شاكر تقديم أعماله الغنائية التي تخاطب الوجدان، حيث طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "قال حب قال"، التي تُعد الجزء الثاني لأغنيته الشهيرة "ابقى قابلني"، والتي تجاوزت 88 مليون مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتُقدم تجربة رومانسية متجددة بصوت فضل المرهف وإحساسه العالي.

كما أطلق أيضًا أغنيته الأخرى "أحلى رسمة"، ضمن توجهه الفني الجديد الذي يعتمد على التجديد والتطوير، ويخاطب به الذائقة العربية من خلال أعمال باللهجة المصرية، تحت إشراف إياد النقيب وإنتاجه الشخصي.

فضل شاكر يثبت مرة بعد مرة أن حضوره لا يقتصر على صوته فقط، بل يمتد إلى حرصه على جمهوره وشفافيته الفنية.