رباب ممتاز: تم استبعادي من إحدى المسلسلات دون نقاش بسبب الأجر

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة رباب ممتاز عن كواليس استبعادها المفاجئ من أحد الأعمال الدرامية التي كان من المفترض أن تشارك بها في الموسم الرمضاني الماضي، مؤكدة أن ما حدث كان غير متوقع بالنسبة لها، خاصة بعد ترشيحها المبكر للدور والتفاهم المبدئي بينها وبين الجهة المنتجة.

وأشارت رباب إلى أن الخلاف وقع بسبب المقابل المادي، حيث تم إبلاغها بأنه تم الاستغناء عنها بدعوى ارتفاع أجرها، دون أن يتم التفاوض أو محاولة الوصول إلى حل وسط، معلقة: "قالوا إن أجري عالي، مع إني ما بصنفش نفسي الأغلى.. وكان ممكن أوافق لو حد ناقشني".

وتحدثت رباب عن تعلقها الدائم بأدوار المرأة القوية، مؤكدة أن هذه الشخصيات تمثل جانبًا لا يشبهها في الواقع، لكنها تجد فيها متنفسًا مختلفًا يعبر عن طاقة مكبوتة بداخلها، مضيفة: "أنا مش بتاعة مشاكل في حياتي، بس قدام الكاميرا بحس إني شخص تاني.. بعيش الدور بكل قوتي".

كما أشارت إلى أحد الأدوار التي قدمتها مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في العمل خضعت لتغييرات كبيرة بعد التعاقد، حيث تم توسيع المساحة لتناسب حضورها الفني، بعدما وافقت في البداية بدافع حماسها للعمل مع أبطال المشروع.