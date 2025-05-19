"دموع على السجادة الحمراء.. ويس أندرسون يشعل كان بـ"المخطط الفينيقي" وتصفيق لـ6 دقائق"



القاهرة - محمد ابراهيم - عاد المخرج الأمريكي المميز ويس أندرسون ليخطف الأضواء مجددًا في مهرجان كان السينمائي الدولي، بعرض عالمي أول لفيلمه الجديد The Phoenician Scheme (المخطط الفينيقي)، ضمن عروض المسابقة الرسمية، وسط حضور جماهيري حاشد مساء الأحد.

وشهد الفيلم استقبالاً حافلاً، تُوِّج بتصفيق حار دام 6 دقائق ونصف، في مشهد مؤثر عكس الإعجاب الكبير بالعمل، الذي يمزج بين المغامرة والفلسفة والكوميديا السوداء، ضمن عالم خيالي مستلهم من الحضارة الفينيقية، لكن برؤية مستقبلية تحمل بصمة أندرسون الفريدة.

السجادة الحمراء تألقت بحضور أبطال الفيلم، بينهم بنيسيو ديل تورو، بنديكت كامبرباتش، ميا ثريبليتون، بيل موراي، وجيفري رايت، فيما غاب عن العرض النجم توم هانكس.

ولم تخفِ بطلة الفيلم ميا ثريبليتون، ابنة النجمة كيت وينسلت، تأثرها الشديد بهذه اللحظة، حيث انهمرت دموعها تأثرًا أثناء التصفيق وهي تبتسم أمام عدسات الكاميرات.

The Phoenician Scheme يُعد من أبرز الأفلام المرتقبة هذا العام، ومن المقرر طرحه في دور العرض العالمية خلال خريف 2025، قبل أن يُعرض لاحقًا على إحدى المنصات الكبرى التي لم يُكشف عنها بعد.

وتُقام الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، برئاسة النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتقديم الممثل لوران لافيت لحفلي الافتتاح والختام.