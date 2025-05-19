هيفاء وهبي تتحدى نفسها بثلاثية فنية: أغنية مفاجئة وفيلمان أحدهما مع مصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم -



تواصل النجمة هيفاء وهبي تنويع نشاطها الفني ما بين الغناء والسينما، حيث تضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة تحمل في طياتها عددًا من المفاجآت، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح، ومن المنتظر طرحها قريبًا.

وفي الوقت نفسه، تستعد هيفاء لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "مملكة"، حيث تشارك في بطولته أمام النجم مصطفى شعبان. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يُجري حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

أما على صعيد العروض المنتظرة، فتترقب هيفاء وهبي عرض فيلمها "ولاد المحظوظة"، الذي تجسد فيه شخصية فتاة لبنانية تصل إلى مصر وتواجه سلسلة من التحديات والمواقف المختلفة. الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن هيفاء وهبي نجحت في استعادة نشاطها السينمائي بقوة خلال السنوات الماضية، بدءًا من "أشباح أوروبا" عام 2022 بعد غياب استمر ثماني سنوات منذ "حلاوة روح"، مرورًا بفيلم "رمسيس باريس" عام 2023، ووصولًا إلى "ولاد المحظوظة"، ثم فيلم "مملكة" الذي يُعد استكمالًا لمسيرتها السينمائية النشطة.