"ملكة المسرح وسط العاصفة.. بتول عرفة تروي كواليس صمود كارول سماحة بعد فاجعة الرحيل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة امتزج فيها الحزن بالفن، وقفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على خشبة المسرح لتقدم عرض "كلو مسموح"، متحديةً ألمها العميق بعد فقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى، ومصرةً على الوفاء بوصيته في استكمال العمل.

وكانت المخرجة المصرية بتول عرفة واحدة من أقرب الداعمين لكارول خلال هذه المحنة، حيث حرصت على حضور العرض وأعربت عن مشاعرها الجياشة عبر منشور مؤثر نشرته على حسابها الشخصي على "فيس بوك".

وقالت بتول: "أنا بجد من إمبارح بحاول أكتب البوست دا ومش عارفة من كتر الأحاسيس اللي جوايا".

وتابعت: "حضرت عرض كلو مسموح، جرعة فنية مكثفة مليانة بالإبداع التمثيلي والموسيقي والاستعراضي... لكن الحقيقة إن التأثير الأكبر كان خارج العرض نفسه".

وسردت بتول مشهدًا إنسانيًا عميقًا، إذ وصفت كيف واجهت كارول لحظة الظهور الأول أمام جمهورها بعد الفقد، وكيف اختلطت مشاعر الفن بالحزن، والحب بالمسؤولية.

وأضافت: "شفت نجمة حضورها واكل المسرح، بداخلها امرأة بتحاول تهرب من أى لحظة تقدير علشان تكمل، ووسط تصفيق الجمهور قطعت اللحظة علشان ما تنهرش".

وختمت بتول عرفة كلماتها برسالة محبة واعتزاز: "ماعرفتش أنام غير لما بعت لك رسالة قلت لك فيها "بحبك"، اختصار لكل مشاعري كارول، أنتي فنانة وإنسانة استثنائية، ومبروك يا ملكة المسرح".

