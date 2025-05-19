شيماء سيف تتصدر تريند جوجل بعد إلغاء متابعتها لزوجها ونشرها لمنشور غامض: هل عاد الخلاف؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة المصرية شيماء سيف محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت حالة من الجدل والتساؤلات بين جمهورها، إثر خطوة مفاجئة قامت بها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث ألغت متابعة زوجها المنتج محمد كارتر، ما أعاد للواجهة الحديث عن طبيعة العلاقة بينهما.

وجاءت الخطوة بالتزامن مع منشور مثير للجدل كتبته شيماء عبر خاصية "القصص" (ستوري)، وجاء فيه: "الندل لو كشفته يبجح، ولو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح ويشوف عدوك فين ويقعد معاه ويسبح"، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، واعتبر كثيرون أن الكلمات تحمل رسائل مبطنة، قد تشير إلى خلاف جديد أو أزمة داخلية لم تخرج تفاصيلها إلى العلن بعد.

وبالرغم من موجة التعليقات والتكهنات، التزمت شيماء الصمت، ولم تصدر أي توضيح رسمي، سواء لنفي أو تأكيد ما تم تداوله، ما زاد من غموض الموقف وجعل متابعيها يبحثون عن إجابات في كل تصرف أو منشور يصدر عنها.

وكانت شيماء سيف قد أعلنت في وقت سابق عن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خبر شكّل صدمة لجمهورها، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بين الطرفين، بعد تدخل بعض الأصدقاء المقربين، وعلى رأسهم النجمة الكبيرة يسرا، التي لعبت دورًا مهمًا في المصالحة، بحسب تصريحات سابقة لشيماء.

اللافت أن عودة شيماء إلى التريند لم تكن هذه المرة بسبب مشاركتها الفنية، بل بسبب حياتها الشخصية، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول مدى تأثير الحياة الخاصة على الصورة العامة للفنان، ومدى حق الجمهور في التفاعل والتدخل والتفسير، خاصة حين يتعلق الأمر بخطوات علنية كإلغاء المتابعة أو نشر كلمات تحمل دلالات غير مباشرة.

وعلى الصعيد المهني، كانت شيماء سيف قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش"، الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة ولاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل ضم نخبة من النجوم مثل مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، وانتصار، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.

ورغم أن شيماء معروفة بخفة دمها وبأدوارها الكوميدية المحببة، فإن جمهورها وجد صعوبة في التوفيق بين شخصيتها المرحة والمنشور الحاد الذي كتبته، ما فتح باب التساؤلات مجددًا حول طبيعة المرحلة التي تمر بها حاليًا.

فهل تمر الفنانة المحبوبة بأزمة حقيقية في حياتها الزوجية؟ أم أن ما حدث لا يعدو كونه مجرد خلاف عابر أو رسالة موجهة إلى شخص آخر؟ يبقى السؤال مطروحًا حتى تخرج شيماء عن صمتها وتوضح حقيقة ما يجري.