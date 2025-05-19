تكريم البروفيسور صالح حميد بدرع التميز الأكاديمي للعام 2025
كرّم دكاترة التنمية الدولية بجامعة صنعاء اليوم، البروفسور صالح محمد حميد ـ نائب عميد مركز التنمية الشاملة بالجامعة، وعضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، بدرع التميز الأكاديمي للعام 2025م.
وأكد دكاترة التنمية أن التكريم جاء نظير العمل الأكاديمي الذي تميز به البروفسور صالح حميد في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية والإعلامية في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال تقديمه للدعم الأكاديمي والاستشارات البحثية لمعظم الدارسين في برامج التنمية الدولية بجامعة صنعاء.
ويعد هذا التكريم من قبل الأكاديميين الذين تخرجوا تحت إشراف البروفسور صالح حميد ـ ويمثلون البذرة الأولى في تخصص التنمية الدولية على مستوى الجمهورية اليمنية، وعلى يد هؤلاء الخريجين ومن مواقعهم المختلفة قادرون على صنع القرار وإرساء اللبنة الأساسية للتنمية وبأهدافها المختلفة على مستوى اليمن.
يذكر أن البروفسور صالح حميد يشغل منصب نائب عميد مركز التنمية الشاملة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاعلام بجامعة صنعاء، كما أن له أنشطة رياضية متعددة، لعل أبرزها رئاسته لجمعية الرياضيين.
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