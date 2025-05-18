أحمد سعد بعد نجاح حفلاته في استراليا: كانت أسطورية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد سعد بعد نجاح حفلاته في استراليا: الأكثر جماهيرية في تاريخ حفلات استراليا

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفلات التي أحياها في استراليا وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا:أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيّ، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة، فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي.

وأضاف ربنا يديم عليكم الفرح ويسعدكم زي ما أسعدتوني، الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري لكن في تاريخ حفلات أستراليا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفلين عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، وأشعل المسرح بأغاني مثل، اختياراتي مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا، وغيرها من الأغاني.

وقدم الفنان أحمد سعد خلال الحفل التحية للشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الحضور وتصفيق منهم.

ومازح سعد حضور الحفل قائلا، "المصريين المتوجدين في استراليا أكتر من المصريين المتواجدين في مصر".

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة راعي مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا،، قائلا: "شكرا راعي مصر على المجهود الكبير، وللمصداقية الكبيرة التي تتمتعون بها".

جاء ذلك وسط بحضور جماهيري كبير من أعضاء الجالية المصرية والجاليات العربية، إلى جانب السفير المصري في أستراليا والفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر والنائب إيهاب رمزي.