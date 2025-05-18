مسلسل "حرب الجبالي" يتصدر التريند بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "حرب الجبالي" تريند منصات x وفيسبوك بالتزامن مع عرضها على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

وتميزت الحلقة الأولى من المسلسل بالعديد من الأحداث وأهمها بداية الصراع بين عائلة الجبالي بقيادة الفنان أحمد رزق والفنان صلاح عبد الله في مواجهة عائلة الجبالي بقيادة الفنان رياض الخولي والفنان أحمد خالد صالح.

ونشاهد في الحلقة الأولى أيضا العديد من التعريف بشخصيات وأبطال العمل وأشاد الجمهور بمشاهد الفنان أحمد رزق وخاصة التي جمعته بالفنان الشاب أحمد خالد صالح.

مسلسل "حرب الجبالي" هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار دراما شعبية بإحدى الأحياء الشعبية وتتوالى الأحداث الشيقة التي تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال