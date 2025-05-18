أسرة عبد الحليم حافظ: جواب بخط يد سعاد حسني أثبت كذب عائلتها وعلاقة الحب لم تصل للزواج

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمد شبانة نجل شقيق المطرب عبد الحليم حافظ، إنه من الممكن الجواب الذي كتبته سعاد حسني بخط يدها للعندليب خلاف حدث بينهما ولكن الكراهيه التي كانت مكتوبه تدل إنه ليس هناك زواج ولكن كان يحبها.

وتابع محمد شبانة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن العندليب عبد الحليم حافظ لم يتزوج من سعاد حسني وحكى ذلك بصوته من خلال مذكرات سوف تصدر قريبًا للغاية، ونساء كثيرة من الوطن العربي كان يحبونه وانتحروا يوم وفاته، وهناك فتاة انتحرت خلال معرفتها خبر وفاته وذلك في شقته، واسره العندليب ترددنا في نشر ذلك الجواب.



واشار محمد شبانة إلى أن عبد الحليم حافظ لا توجد لديه زوجة أو إبن لكي يدافعون عنه ولكن دور عائلته هم الذين يقومون بالتصدي لتلك الشائعات وأنهم ليس ضد تلك الزيجة من السندريلا ولكن ذلك لم يحدث نهائيًا، مؤكدا ان العندليب لم يسيء لسعاد حسني في حياتها وهي أيضًا كذلك.



وأختتم محمد شبانه حديثه قائلًا أن الحب الذي كان بين العندليب وسعاد حسني لم يؤدي للزواج والجواب أثبت كذب عائلة السندريلا والجواب لم يكن مفتعل أو بل حقيقيًا وذلك عكس عقد الزواج العرفي الذي قدمته أسرة السندريلا فهو غير صحيح كما أن الشهود لم يوقعون عليه.