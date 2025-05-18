مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها في أجواء عائلية دافئة، جمعت الأهل والأصدقاء والمقربين، وسط لحظات من الفرح والبهجة.

وقبل ذلك، أطلت مايان بصحبة فريق عمل فيلم “نجوم الساحل”، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، ضيوفًا على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة ON، حيث تحدثوا عن كواليس الفيلم وتفاصيل التجربة الشبابية الجديدة.

مايان السيد وشقيقتها

مايان السيد تحتفل بالعروسين

وخلال اللقاء، شاركت مايان الجمهور موقفًا شخصيًا طريفًا، إذ روت قصة إعجاب عابرة عاشتها خلال زيارتها إلى سريلانكا، قائلة:“قابلت شاب هندي هناك، وأعجبت بيه، لكن العلاقة ماكملتش غير 10 أيام، لأن أنا من القاهرة وهو من مومباي، وده كان صعب جدًا. لما قلت لبابا وماما، قالولي: إنتي بتهزري؟!”

وأضافت ضاحكة: “هما بيعانوا معايا أصل عندي مشاكل”.

وفي سياق آخر، عبّرت مايان عن فخرها بانتمائها إلى جيل الممثلين الشباب، قائلة: “أنا فخورة جدًا بالجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير فيه، وبحبهم”، مؤكدة أن شغفها الأكبر حاليًا هو العمل السينمائي، حيث أوضحت:“السينما بالنسبالي شغف كبير، ومتحمسة نعمل حاجة مختلفة زي ما عملنا في التليفزيون”.