نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 10 سنوات.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد بعودتها إلى مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار في ظهورها بالمهرجان بعد غياب دام 14 عامًا.

تألق أنجلينا جولي في العرض الخاص لفيلمها

وتألّقت جولي، خلال العرض الخاص لفيلم “Eddington” بإطلالة أنيقة تمزج بين البساطة والرقي، حيث ارتدت فستانًا بتصميم يشبه فساتين الأميرات، نال إعجاب الحاضرين.

وفي كلمتها خلال الحفل، عبرت جولي عن حبها العميق للسينما الدولية، قائلة: "السينما تأخذنا إلى عوالم جديدة، تفتح نوافذ على لحظات إنسانية، وأحيانًا حتى على ساحات الحروب. إنها توحّدنا وتمنحنا شعورًا مشتركًا بالانتماء".

وأضافت: "ما يجمعنا هنا ليس السجادة الحمراء فحسب، رغم سحرها، بل هو الشغف بالفن، ورغبتنا في التواصل مع مبدعين من ثقافات متنوعة".

فيلم My Father’s Shadow المشارك في مهرجان كان

كما أشارت جولي إلى فيلم My Father’s Shadow المشارك في المهرجان، معتبرة إياه نموذجًا حيًّا لقدرة السينما العالمية على تجاوز الحواجز الثقافية والانتصار لقيم الإنسانية.

ظهرت جولي في العرض الأول إلى جانب نجوم الفيلم الرئيسيين: بيدرو باسكال، وخواكين فينيكس، وأوستن بتلر، وإيما ستون. تركت شعرها الأشقر اللامع منسدلًا على جانبها بشكل أنيق، وزينته بمجوهرات ماسية بسيطة. باختصار، كانت إطلالة محتشمة، تتماشى مع قواعد اللباس الجديدة لهذا العام.

وأما عن احتفالات هذا العام؟ مُنحت جولي لقب "العرابة" الفخري، ما يعني أنها ستقدم الدورة الخامسة والعشرين من جائزة "شوبارد" Chopard للنجمين الصاعدين ماري كولومب وفين بينيت.

وقالت جولي في تصريحات إعلامية: "يشرفني أن أكون العرابة في مهرجان كان السينمائي. يسعدني أن أحظى بفرصة تكريم الفنانين الشباب وأعمالهم الاستثنائية".

ظهور لأنجلينا في مهرجان كان

أخر ظهور لأنجلينا في مهرجان كان

يذكر أن آخر ظهور لها في مهرجان كان عام 2011 خلال العرض الأول لفيلم The Tree of Life، والذي حضرته إلى جانب زوجها السابق، براد بيت.

حتى اليوم، لم تظهر جولي على سجادة مهرجان كان السينمائي منذ عام 2011، عندما دعمت زوجها آنذاك براد بيت في العرض الأول لفيلم "شجرة الحياة"، كما حضرت المهرجان السينمائي عام 2009 لحضور العرض الأول لفيلم "أوغاد مجهولون"، وخاصةً في عام 2008 لحضور العرض الأول لفيلمي "كونغ فو باندا" و"تشانجلينغ". كانت الممثلة حاملًا بتوأمها، نوكس وفيفيان، آنذاك. أنجبت بعد شهرين في 12 تموز (يوليو) في نيس، فرنسا.