نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ67.. أحمد آدم “القرموطي” الذي صنع اسمه بالضحك والدراما(بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحتفل اليوم النجم أحمد آدم بعيد ميلاده الـ67، إذ وُلد في 15 مايو 1958 بمدينة الإسكندرية، ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز وجوه الكوميديا والدراما في مصر، بعد أن قدّم أكثر من 113 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

الفنان أحمد آدم

رغم شغفه المبكر بالفن، واجه آدم عراقيل من أسرته المحافظة التي فضّلت له طريقًا أكاديميًا تقليديًا، فدرس التجارة في جامعة الإسكندرية ونال البكالوريوس إرضاءً لهم، لكن قلبه ظل مع المسرح، فبدأ أولى خطواته الفنية من خلال مسرح الطفل، حيث أبدع في تقديم عروض فردية تضمنت تقليد الفنانين، حتى التقطه صناع برنامج “سر الأرض”، وهناك وُلدت شخصيته الأشهر: القرموطي، التي رسّخت اسمه في قلوب الجماهير.

نجاحه اللافت في البرنامج جذب انتباه الفنان الكبير محمد صبحي، الذي منحه فرصة حقيقية على خشبة المسرح من خلال أعمال مثل “إنت حر” و“الهمجي”، ثم شارك في أول أفلامه السينمائية “خمسة” عام 1985، لتبدأ رحلة طويلة من التألق السينمائي.



من أبرز أعماله السينمائية:

• صباحو كدب

• معلش إحنا بنتبهدل

• شجيع السيما

• صاحب صاحبه

• الرجل الأبيض المتوسط

• القرموطي في أرض النار

• قرمط بيتمرمط



ومن أشهر أعماله الدرامية:

• سر الأرض

• عائلة القرموطي

• فرقة ناجي عطا الله

• أستاذ ورئيس قسم

• كله بالحب

أحمد آدم ليس مجرد ممثل كوميدي، بل فنان متكامل جمع بين خفة الظل والموهبة الجادة، وظل حاضرًا في قلوب المشاهدين بفضل أسلوبه الساخر وصدقه على الشاشة.