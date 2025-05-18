نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتألق في “ليلة العمر” بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح “رويال ألبرت هول” بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنغام تتألق في “ليلة العمر” بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح “رويال ألبرت هول” بلندن



تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل استثنائي يوم 20 يونيو المقبل على مسرح أرينا الكويت، ضمن فعاليات مهرجان “ليلة العمر 2025”، في ليلة طربية مميزة يقودها موسيقيًا المايسترو هاني فرحات، حيث تقدم باقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة التي يعشقها جمهورها في الوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته أنغام مؤخرًا في حفل كامل العدد ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر الثقافي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والذي أعلنت شركة “تذكرتي” عن نفاد تذاكره خلال أيام من طرحها، وكالعادة، قاد الأوركسترا في هذا الحفل هاني فرحات، في تعاون موسيقي بات علامة مميزة في مسيرة أنغام.

وتأتي فعاليات “ليالي مصر” في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الفنون والثقافة وتوسيع رقعة الترفيه على مستوى الجمهورية، والترويج للمحافظات كمقاصد سياحية من خلال الفعاليات الفنية.

أنغام تغزو المسارح العالمية

وفي خطوة فنية نوعية، تستعد أنغام للوقوف للمرة الأولى على خشبة مسرح “رويال ألبرت هول” الشهير في لندن يوم 23 سبتمبر المقبل، لتكون أولى حفلاتها في هذا الصرح العالمي العريق، ضمن جولتها الغنائية التي تهدف لتعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية. ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أغنياتها الكلاسيكية إلى جانب أبرز أغاني ألبومها الأخير “تيجي نسيب”.

“تيجي نسيب” يواصل النجاح

أحدث ألبومات أنغام “تيجي نسيب”، الذي صدر مؤخرًا، حقق تفاعلًا واسعًا، وكان من أبرز أغنياته:

• “وبقالك قلب” (كلمات: أمير طعيمة، ألحان: رياض الهمشري، توزيع: طارق مدكور)

• “هو أنت مين” (كلمات: هالة الزيات، ألحان: محمود خيامي، توزيع: طارق مدكور)

أنغام، كما عودت جمهورها، لا تكتفي بالتألق على خشبة المسرح فقط، بل تواصل تجديد تجربتها الفنية بثقة، واضعة الأغنية العربية في مكانها المستحق على خريطة الموسيقى العالمية.