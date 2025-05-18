نشوى مصطفى تُشيد بأشرف زكي: “سند حقيقي ومسخّر وقته لخدمة زملائه”

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أحمد جودة - القاهرة -

وجّهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت خلالها عن امتنانها لدعمه المستمر وجهوده في خدمة زملائه الفنانين.



وكتبت نشوى في منشورها: “دكتور أشرف زكي.. ربنا يراضيك ويرضى عنك، سند حقيقي، ربنا يديك الصحة والعافية ويرد لك الخير أضعاف مضاعفة. مين يعمل اللي انت بتعمله، مين مسخر وقته كله وصحته لخدمة زمايله زيك.. شكرًا يا أشرف.”



يُذكر أن الدكتور أشرف زكي يحظى بتقدير واسع في الوسط الفني، لما يقدّمه من دعم ومساندة للفنانين في مختلف المواقف، خاصة في الظروف الصحية والاجتماعية الصعبة، حيث لا يتوانى عن التدخل لتقديم المساعدة، ما جعله محل احترام وتقدير من الجميع.



آخر أعمال نشوى مصطفى

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.