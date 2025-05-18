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أحمد جودة - القاهرة -

أعربت النجمة إلهام شاهين عن إعجابها الشديد بتجربة السياحة الصحراوية في مدينة دهب، مؤكدة أنها تجربة فريدة تحمل أجواءً ساحرة وتمنح الزائر طاقة إيجابية كبيرة.

ونشرت إلهام شاهين رأيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:“السياحة الصحراوية روعة في دهب.. بساطة الحياة والجلوس على الأرض في الخيام. وأجمل طاقة إيجابية تسحب منا الطاقة السلبية، ونعيش أجواء ساحرة.”

الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين تشيد بالسياحة الصحراوية في دهب: “بساطة ساحرة وطاقة إيجابية”

وتُعد مدينة دهب من أبرز الوجهات السياحية في جنوب سيناء، لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، وأنشطة بدوية صحراوية تجذب محبي المغامرة والهدوء. وتعكس تصريحات إلهام شاهين دعمها المستمر للسياحة الداخلية والترويج لجمال مصر المتنوع.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.