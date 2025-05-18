كارول سماحة: “الاستمرارية أقوى من الاستسلام.. والجمهور مصدر قوتي”

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أحمد جودة - القاهرة -

عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشاعرها الصادقة تجاه جمهورها وفريق عملها، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، حيث أكدت فيها أن الوقوف على المسرح لا يعني غياب الألم، بل هو شكل من أشكال القوة والاستمرار.

وقالت كارول في رسالتها:“وقوفي على المسرح ما بيعني إنه وجعي خف.. بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام، والحياة أقوى من الموت".



وتابعت: “بشكر فريق عمل (كله مسموح) على دعمن ومساندتن إلي كل هالفترة، وشكر كبير للجمهور.. كنتو مصدر قوتي".

كلمات كارول لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها الذين عبّروا عن دعمهم الدائم لها، مشيدين بقدرتها على مواصلة الإبداع رغم التحديات. وتؤكد هذه الرسالة مكانة كارول سماحة كفنانة ملهمة لا تفقد شغفها بالموسيقى والحياة، مهما كانت الظروف.



فقدت كارول سماحة زوجها مؤخرًا، مما جعل ظهورها على المسرح يحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، إذ جسّدت من خلاله قدرة الفنان على مواصلة العطاء رغم الألم.



حيث اختارت كارول أن تكون مع جمهورها في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أن الفن كان وما يزال وسيلتها لتجاوز المحن، وأن حب الناس هو السند الحقيقي في الأوقات القاسية.