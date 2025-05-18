كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بـ"نيولوك" فاجأ الفنان كاظم الساهر جمهوره بظهوره بلوك مختلف خلال بروفات حفله.نشر كاظم الساهر عبر حسابه على Instagram صور إقرأ المزيد

فاجأ الفنان كاظم الساهر جمهوره بظهوره بلوك مختلف خلال بروفات حفله.

نشر كاظم الساهر عبر حسابه على Instagram صورا من بروفات حفله وظهر فيها بلوك مختلف بعدما أطال شعره وجعله باللون الرمادي.

وتفاعل الجمهور مع صور كاظم الساهر وكتبوا له مقطعا من أغنتيه: "كل ما تكبر تحلى".

وكان قد أحيا كاظم الساهر حفلا غنائيا في أوبرا دبي مساء السبت 17 مايو، كما يستعد كاظم الساهر لإحياء حفل في إسطنبول ضمن جولته العالمية Now and Then، وفي لبنان يحيي حفلين يومي 1و2 أغسطس المقبل.

على جانب آخر، كان كاظم الساهر قدم أغنية "أمي" بمشاركة جنات احتفالا بعيد الأم. الأغنية من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر.

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوما غنائيا جديدا يحمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية.

يضم ألبوم "كاظم مع الحب" 13 أغنية من ألحانه وهي:"يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا".