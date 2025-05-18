نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..نجوم المشروع × يحتفلون بالعرض الخاص قبل الانطلاق بجميع دور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحتفل اليوم نجوم وابطال فيلم "المشروع ×" بالعرض الخاص وذلك استعداد لطرح يوم 21 بجميع دور العرض بشكل رسمي.



ويحرص عدد كبير من النجوم مساندة لابطال العمل بالإضافة إلى الإعلاميين، وتبدأ السجادة الحمراء للفيلم في السادسة مساءً.

قصة المشروع x

ويظهر البرومو كريم عبدالعزيز هو مفصول من كلية الاثار ويخوض رحلة الموت، حيث يسعى لكشف الغموض المحيط بسر بناء الهرم الأكبر، في إطار أحداث درامية مثيرة تحمل طابعا من الغموض والفانتازيا، ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل فيلم المشروع X



يُعد فيلم «المشروع X» أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.