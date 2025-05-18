نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز مالية ضخمة ومفاجآت في أولى حلقات "أبواب الخير" على راديو مصر.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد، 18 مايو، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أبواب الخير" مع الإعلامي عمرو الليثي.

ويذاع على راديو مصر في الثالثة عصرًا ويعاد غدا الاثنين في 12 ظهرًا.

ويشهد البرنامج خلال دورته الجديدة تقديم العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج، وللحالات الإنسانية وللمرضى وتوفير الدعم المالي وتحمل كافة التكاليف بالعمليات والخدمات.

ويقدم البرنامج في حلقة اليوم دعمًا ماليًا وتحمل تكلفة العمليات والخدمات للحالات بقيمة ربع مليون جنيه، وفقرة المفاجآت الجائزة قيمتها 170 ألف جنيه.

كما يساهم البرنامج في دورته الجديدة وعلى مدار حلقاته في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

كما يسهم البرنامج في دورته الجديدة في تسديد ديون غارمين وغارمات وتسليم مشروعات بقالة وملابس وماكينة خياطة وتجهيز أعداد كبيرة من اليتيمات ودعمهم بكل مستلزمات الزواج.

يُذاع البرنامج الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا، ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.