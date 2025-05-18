نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تنشر عدة صور من داخل دهب برفقة ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور لها من رحلة تنزه برفقة ليلى علوى من دهب وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك ".

وكتبت إلهام شاهين:' قضاء وقت جميل بين الطيور والحيوانات الاليفة ".

كان آخر أعمالها مسلسل «سيد الناس» الذي عرض ضمن أعمال موسم مسلسلات رمضان 2025،يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، وهو بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي، وتضمنت أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية يجسدها الفنان عمرو سعد، حيث يتعرض لموقف يغير مجرى حياته بشكل مفاجئ.