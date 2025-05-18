نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تقديم بلاغ ضد خالد يوسف.. بسمة وهبة حديث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند محركات البحث جوجل وذلك بعد أن رفعت محاميتها قضية ضد المخرج خالد يوسف.

حيث كشفت هايدي الفضالي محامية الإعلامية المصرية في تصريح تليفزيوني أن بسمة وهبة أنها قدّمت بلاغًا رسميًا إلى قسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بعدة مخالفات قانونية، أبرزها التشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات مباشرة ضدها.

أضافت هايدي أن هذه التصرفات جاءت ردًا على شهادة وهبة في قضية المخرج عمر زهران، والمتعلقة بخلاف قانوني بينه وبين شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، بشأن مجوهرات ثمينة.

كما صرحت إنه من قام بتحريض شاليمار الشربتلي، على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة جرت بينها وبين بسمة، ومن ثم تسريبها عبر الإنترنت، كما تم التلاعب بالمحتوى الأصلي واستخدام قص المكالمة للإساءة لها