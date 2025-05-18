نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد إمام يتصدر تريند " جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد إمام تريند محركات البحث جوجل وذلك بعد أن احتفل بعيد ميلاد والده الفنان عادل امام، وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام ".



حيث نشر له صورة معلقا:' كل سنه وانت أنجح فنان في التاريخ ".

و كان قد أحتفل عادل إمام بعيد ميلاده أمس في حفل مقتصر على الأهل والاقارب وعدد محدد من الاصدقاء بينما نشر البعض من الفنانين صورا له موجهين رسائل حب وتقدير.

من أبرزهم:' إلهام شاهين، يسرا، ليلى علوي، لبلبة، أحمد التهامي، خالد سرحان، عايدة رياض، إنجي وجدان، منال سلامة

حيث أنه يحتفل بعيد ميلاده كل عام في 17 مايو، وسط حب ملايين المتابعين في مصر والوطن العربي، ويعتبر واحدًا من أعظم الممثلين الذين أثروا في تاريخ الفن العربي على مدار عقود من الإبداع المتواصل.