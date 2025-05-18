مصر تفوز بجائزة أفضل تصميم جناح في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت مصر جائزة أفضل تصميم جناح في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في إنجاز جديد يؤكد على مكانتها المتجددة في الساحة السينمائية العالمية. وجاء الفوز بعد عودة متميزة للجناح المصري إلى المهرجان هذا العام.

وقد شاركت مصر هذا العام من خلال جناح موحّد يضم لجنة مصر للأفلام ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي، في إطار تحالف استراتيجي جديد يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز الحضور المصري في الفعاليات الدولية، وتقديم صورة متكاملة عن الإمكانيات السينمائية التي تتمتع بها البلاد.

تسلم مسؤولو الجناح الجائزة في أجواء احتفالية مميزة، وبحضور ممثلين عن الجهات الثلاث المشاركة. وقد لاقى الجناح إشادة واسعة من إدارة المهرجان والزوار على تصميمه، ونوعية الفعاليات التي نظمها، والتي تميّزت بالتنوع والثراء المهني والثقافي.

وشهد الجناح المصري خلال أيام المهرجان تنظيم فعاليات يومية شملت حلقات نقاشية رفيعة المستوى، ولقاءات ثنائية، وحفلات استقبال بحضور جماهيري كبير من مختلف دول العالم. وخلال هذه اللقاءات، قدم وفد مصر عرضًا شاملًا للإمكانيات الكبيرة التي توفّرها لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي من حيث التسهيلات، والتصاريح، والدعم اللوجستي لصناع السينما العالمية الراغبين في التصوير داخل مصر.

كما تم استعراض عدد من الأعمال الكبرى التي تم تصويرها مؤخرًا في مصر، والتي نالت استحسان الحاضرين، وأثارت اهتمام عدد من المنتجين والشركات بتنفيذ مشاريع جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التعاون المشترك بين لجنة مصر للأفلام، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي، في دعم الحضور المصري على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز محوري لصناعة السينما في المنطقة والعالم.

