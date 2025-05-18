ليلي علوي تستعيد ذكرياتها في مهرجان "كان"

القاهرة - محمد ابراهيم - بالتزامن مع عرض دورته الجديدة، كشفت الفنانة ليلى علوي، عن ذكرياتها في مهرجان «كان» السينمائي الدولي، وشاركت صورة رفقة النجم الراحل نور الشريف والمخرج الراحل يوسف شاهين وأبطال فيلم «المصير»، كما شاركت تذكار من المهرجان تحتفظ به منذ 28 عامًا.



ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت قائلة: «السوفينير ده معايا بقاله 28 سنة، وغالي على قلبي جدًا، أخدته وقت عرض فيلم المصير في مهرجان كان».

ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت قائلة: «السوفينير ده معايا بقاله 28 سنة، وغالي على قلبي جدًا، أخدته وقت عرض فيلم المصير في مهرجان كان».

آخر أعمال ليلي علوي

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

تفاصيل فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

وتدور أحداث فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.