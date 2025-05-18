أحتفالًا بالزعيم.. إسعاد يونس تخصص حلقة خاصة في "صاحبة السعادة" لـ عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن قرارها هي وصناع برنامج صاحبة السعادة، الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي وافق أمس 17 من شهر مايو الجاري، وذلك من خلال حلقة خاصة عن الزعيم وأعماله.



وروجت قناة DMC، لحلقة صاحبة السعادة، عبر الصفحة الرسمية للقناة بـ إنستجرام، وكتبت: "حلقة خاصة من صاحبة في حب الزعيم عادل إمام، يوم الأحد، الساعة 10 مساءً".

آخر أعمال عادل إمام

ومن ناحية أخرى، قدم لنا عادل إمام العديد من الأعمال الفنية التي تعد إرث كبير، آخرها مسلسل فلانتينو، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2020، وضم كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وآخرين، والعمل من إخراج رامي إمام.