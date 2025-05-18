نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ ثلاثة أعمال.. محمد أنور يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد أنور حالة من النشاط الفني المكثف في الآونة الاخيرة، حيث يواصل تصوير أكثر من عمل فني سينمائي والذي من بينهم فيلم المملكة، الذي يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، والذي يشارك فيه كل من هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل.

كما يواصل في الفترة الحالية تصوير فيلم الشيطان شاطر، بطولة أحمد عيد تأليف لؤي السيد ويشارك في العمل كل من محمود حميدة، زينة، عبد العزيز مخيون، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.



بالإضافة لمشاركة محمد أنور في فيلم بيج رامي، بطولة رامز جلال تأليف مصطفى عمر وإخراج محمود كريم ويشارك في العمل كل من محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي وإلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائي للعرض.