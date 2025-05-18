"مانروق".. أغنية جديدة لـ بسمة عطا تشعل بها موسم الصيف

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت المطربة الشابة بسمة عطا بنشر فيديو قصير، من أغنيتها الجديدة "مانروق"، عبر حسابها الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" وكتبت "ما نروق.. يوم السبت علي جميع المنصات الساعه ٤ بتوقيت مصر.. ربنا يكرمنا وتحبوها ان شاء الله".. لتؤكد بسمة بذلك أن أغنيتها الجديدة مختلفة ومتميزة، وبها ترقيص وحركة وتتناسب مع أجواء موسم الصيف.. وتفاعل الجمهور بشكل غير عادي مع الفيديو، وطالبوها بطرح الأغنية في أقرب وقت.. ومن بين التعليقات "مبروك للقمر فى انتظار الجمال والحب كله".. وأيضا "احنا عشقنا الاغنيه قبل ما تنزل".



أغنية، "مانروق" الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية كلمات مصطفى نصر، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

كما حصلت بسمة، على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.. كما طرحت بسمة أغنية "بين يوم والتانى"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.. وطرحت أيضا مع بداية العام الحالى أغنية "النهايات"، والتى حققت من خلالها نجاحا كبيرا وتصدرت بها تريند اليوتيوب، وهى من كلمات، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين، ومن إخراج منعم على، وطرحت الشهر الماضى أغنية "جواك هلاك"، كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم على، وحققت أيضا من خلالها نجاحا كبيرا.. تقول كلمات أغنية "مانروق":

جايين قال.. تعملوا الحلوين قال

ده انتوا كنتوا كمين بان

و اتعرفتوا وخلاص

هندور ليه.. وتعيشولنا الدور ليه

ده الطابق مستور ليه

تكشفوا للناس

ما نروق

علي عيني ذوق.. كان يعني حوق

تزويق زمان

اصلو ايامكم خلصوا.. وطلعتو فالصو

والاصل بان

ما نروق

علي عيني ذوق.. كان يعني حوق

تزويق زمان

اصلو ايامكم خلصوا.. وطلعتو فالصو

والاصل بان

لو كان كان.. فيكو خير كان بان بان

ع اللي شوفته زمان لا

ده الكلام خلصان

يا وشوش لا.. لا متتعاشروش لا

واللي ميسبكوش ده

هو ده الخسران

ما نروق

علي عيني ذوق.. كان يعني حوق

تزويق زمان

اصلو ايامكم خلصوا

وطلعتو فالصو

والاصل بان