إيساف يخطف الأنظار بإطلالة أنيقة ورسالة قوية عبر "إنستجرام": "أسير وقتما أريد وكيفما أريد"

القاهرة - محمد ابراهيم - لفت الفنان والمطرب المصري إيساف الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة شاركها مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر مرتديًا بدلة كلاسيكية باللون الأسود، نسقها مع قميص أزرق مفتوح عند الرقبة، ما أضفى على مظهره لمسة من الحرية والجرأة. واكتمل المشهد بنظارته الطبية وإشعاله لسيجارة في لقطة بدا فيها واثقًا ومتمردًا على القيود.

لكن ما جذب الانتباه أكثر من الإطلالة كان التعليق الذي أرفقه إيساف مع الصورة، والذي حمل بين كلماته رسالة صريحة تعبر عن استقلاليته ورؤيته الخاصة في الحياة، حيث قال: "لا يهمني إن سبقني أحد، أنا هنا لي طريقي وخطواتي وأحلامي؛ أسير وقتما أريد وكيفما أريد.. أرفض هذا وأقبل ذاك، أتأخر، أتوقف، أغير وجهتي تمامًا، عيناي لا تلمح إلا خطاي وعقلي لا يسع أكثر من شأني".

هذا المنشور اعتبره كثير من متابعيه بمثابة رسالة تحفيزية موجهة لكل من يسعى وراء شغفه دون الالتفات إلى الضغوط المجتمعية أو المقارنات المرهقة.

وقد تفاعل الجمهور مع الصورة والتعليق بشكل واسع، حيث عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بفلسفة إيساف في الحياة وجرأته في التعبير عنها.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة من المنشورات التي يعكف الفنان إيساف على مشاركتها مؤخرًا، والتي تعكس جانبًا أكثر نضجًا وعمقًا في شخصيته، وتدل على تمسكه بخط فني وإنساني متفرد بعيدًا عن التقليد أو المجاملة.

يُذكر أن إيساف بدأ مشواره الفني كمطرب، واشتهر بعدد من الأغاني الرومانسية، قبل أن يقتحم عالم التمثيل ويشارك في عدة أعمال سينمائية ودرامية تركت بصمة لدى الجمهور.