نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. متحفي " ام كلثوم" و"محفوظ" بالمجان للجمهور احتفاءا باليوم العالمي للمتاحف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق (18 مايو) من كل عام، أعلن ا.د. أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فتح جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة اليوم الاحد مجانًا أمام الجمهور، احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف.

وقال وزير الثقافة: “تُعد المتاحف حاضنة لذاكرة الأمة، ومجالًا حيًّا لتفاعل الأجيال مع تراثها وهويتها. واحتفالنا باليوم العالمي للمتاحف هو دعوة مفتوحة للجمهور، خاصة الشباب، لاكتشاف الكنوز الفنية والمعرفية التي تختزنها هذه المؤسسات الثقافية.”

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وتحفيز مختلف فئات المجتمع على التفاعل مع كنوز مصر الفنية والتراثية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الشعور بالانتماء.

حيث يفتح صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي متحفي: أم كلثوم بالمنيل ونجيب محفوظ بمنطقة الازهر التابعين له مجانًا أمام الجمهور طوال يوم الاحتفال.

يُذكر أن اليوم العالمي للمتاحف تنظمه اللجنة الدولية للمتاحف (ICOM) سنويًا منذ عام 1977، ويُخصص له في كل عام شعار يُسلط الضوء على إحدى القضايا المحورية المتعلقة بدور المتاحف في المجتمعات المعاصرة.

