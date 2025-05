يانغو بلاي وكرانشي رول: شغِّل أضخم مكتبة أنمي الآن على تلفزيونك أو أي جهاز آخر!

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانغو بلاي وكرانشي رول: شغِّل أضخم مكتبة أنمي الآن على تلفزيونك أو أي جهاز آخر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشّاق الأنمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موعد مع تجربة مشاهدة أسهل وأغنى من أي وقت مضى

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" عن شراكة مع "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" (SPE) ومنصة "كرانشي رول®"، لتقديم واحدة من أوسع مكتبات الأنمي الشاملة والمتنوعة في المنطقة، ضمن باقة الاشتراك الخاصة بمشتركي "يانغو بلاي".

وبموجب هذه الشراكة، بات بإمكان المشتركين الاستمتاع بمجموعة من أبرز العناوين مثل Tower of God وWelcome to Demon School، Iruma-kun! وغيرها الكثير، مترجمة إلى العربية، مع خيارات صوتية باليابانية والإنجليزية، ودون إعلانات.

كما يمكنهم أيضا مشاهدة أشهر إنتاجات "كرانشي رول" على شاشات التلفاز من خلال القناة الجديدة على تطبيق "يانغو بلاي"، مع إنتاجات رائجة مثل Solo Leveling، أحد أبرز المسلسلات في عام 2024، إضافة إلى Fire Force وShangri-La Frontier وThe Rising of the Shield Hero، لتصبح تجربة مشاهدة الأنمي أكثر سلاسة واحترافية من أي وقت مضى.

يؤكد "يانغو بلاي" علي التزامه الدائم بتوسيع مكتبة الأنمي الخاصة به على مدار العام، وذلك بإضافة المزيد من العناوين البارزة من "كرانشي رول". تتضمن هذه الإضافات سلاسل مرتقبة مثل Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation، بالإضافة إلى أعمال أخرى ينتظرها الجمهور بشغف.

وفي هذا السياق، قال خالد السرجاني، رئيس قسم الاستحواذ في "يانغو بلاي":

"تمثل شراكتنا مع كرانشي رول و'سوني بيكتشرز' خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى ترفيه عالمي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نحن لا نضيف محتوى فقط، بل نستجيب لشغف الجمهور واهتمامهم المتزايد بالأنمي، ونقدّمه بلغتهم، وعلى شاشاتهم، وفي الوقت الذي يفضلونه."

ومن جانبه، صرّح زياد ياغي، نائب الرئيس الأول للتوزيع والشبكات في "سوني بيكتشرز " لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع 'يانغو بلاي'. ومن خلال الدمج بين تنوّع محتوى 'كرانشي رول' وثراء مكتبة 'سوني بيكتشرز' السينمائية، نقدّم لمشتركي 'يانغو بلاي' في المنطقة تجربة ترفيهية متكاملة بمحتوى عالي الجودة."

كما تتضمن الاتفاقية مجموعة من أشهر أفلام "سوني بيكتشرز" التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها: The Equalizer 2، Venom، Hotel Transylvania 3: Summer Vacation، Spider-Man: Homecoming، Blade Runner 2049، Jumanji: Welcome to the Jungle، The Amazing Spider-Man 2، Django Unchained، The Social Network، Hancock، Bad Boys II وBad Boys.

يتوفر "يانغو بلاي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، وهو متاح على مختلف الأجهزة. ويوفر حاليًا اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر لفترة محدودة، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى الحصري والمتميز المصمّم لتلبية مختلف الأذواق.