نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور محافظ أسيوط.. قصور الثقافة تطلق القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية أولاد إلياس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، القافلة ثقافية والمسرح المتنقل بمقر الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس، بمحافظة أسيوط، احتفالا بعيد العمال بعنوان "شكرا عمال مصر المخلصين".

احتفالية عيد العمال

وشهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط انطلاق فعاليات القافلة التي نفذت بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور د. مينا عماد، نائب المحافظ، وجمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد غفير من أبناء القرية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وفي كلمته، هنأ محافظ أسيوط أهالي القرية بتلك المناسبة، مؤكدا على أهمية نشر الوعي الثقافي والفني في القرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الوعي وتنشيط الحراك الثقافي، خاصة في المناطق الريفية، مشيدا بدور المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في دعم مثل هذه الأنشطة الهادفة.

من ناحيته، أعرب مدير عام الإقليم، عن سعادته بتنفيذ في الاحتفالية، مقدما التهنئة لعمال مصر، ومؤكدا أهمية نشر الثقافة بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجا للخدمات الثقافية لدورها في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الإنسان مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الأنشطة التثقيفية التي تستهدف نشر الوعي ودعم برامج العدالة الثقافية.

كما أثنت الصحفية عبير عبد المطلب رئيس مجلس إدارة جمعية "عالخير نتعاون" على التعاون والتنسيق مع هيئة قصور الثقافة في تنفيذ القافلة وتقديم الخدمات الثقافية للمواطنين وكذا الشكر لكل الجهات المشاركة، مؤكدة على دور العمال في تحقيق التنمية وأهداف رؤية مصر 2030.

الابتهالات والتواشيح الدينية

وشهدت الاحتفالية باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية، قدمها عدد من المنشدين، منها "قمر" و"صلوا على النبي المختار".

أقيمت الفعاليات بحضور علي سيد، وكيل وزارة العمل، الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا، على حنفي رئيس الوحدة المحلية، خالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبيت ثقافة صدفا ضمن فعاليات المسرح المتنقل للقوافل الثقافية، وبالتعاون مع جمعية عالخير نتعاون بصدفا.

عرض فني لفرقة أسيوط

واختتمت بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، قدمت خلاله باقة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي، نالت إعجاب الجمهور.