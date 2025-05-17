لأول مرة.. تامر حسني يجتمع مع أحمد بحر في أغنية شعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان تامر حسني حيث فاجأ جمهوره مؤخرًا بالكشف أول تعاون غنائي يجمعه بمطرب المهرجانات كزبرة، وذلك من خلال أغنية شعبية يستعدان لطرحها قريبًا، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه الذي يجمعهم.

وقام تامر حسني بنشر صورة تجمعه بكزبرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "حبيب قلبي بحر البحور هيشاركني في أغنية شعبي".

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن قد طرح مؤخرًا الفنان تامر حسني أغنية "المقص" بتعاون مع رضا البحراوي كجزء من أحداث الفيلم، كما أوضح تامر عبر خاصية "الاستوري"، حيث أكد أن أغاني "ريستارت" تمثل جانبًا دراميًا خاصًا بالأحداث، لكنها ستكون ضمن ألبومه المقبل "لينا معاد" المقرر طرحه لاحقًا هذا العام.