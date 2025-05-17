منال سلامة تستعيد ذكريات عملها مع عادل إمام:" كان بيعاملني كنجمة النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة منال سلامة عن اعتزازها الكبير بالوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام، واصفة تلك التجربة بأنها واحدة من أعمق وأجمل محطاتها الفنية والإنسانية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح البلد"، حيث تحدثت عن كواليس مشاركتها في مسرحية "الزعيم".

تصريحات منال سلامة

وأكدت منال أن العمل مع عادل إمام بمثابة الوقوف أمام "مدرسة فنية متكاملة"، مشيرة إلى أن ما تعلمته منه على خشبة المسرح لا يُقدر بثمن، من احترام المواعيد إلى الالتزام التام بقواعد العمل المسرحي.

وأضافت أن الزعيم كان يتعامل مع كل زملائه دون تفرقة، سواء كانوا نجومًا كبارًا أو وجوهًا جديدة، وحرص دائمًا على بث روح المودة والاحترام داخل كواليس العمل، وأشارت إلى أنه ورث الانضباط الفني من عمالقة مثل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، لافتة إلى أن ارتجالاته الشهيرة على المسرح كانت في الأصل مدروسة ومُتفق عليها من أول يوم عرض.

واختتمت حديثها قائلة: "عادل إمام كان يعاملني كنجمة النجوم هو مبيعاملش اللي بيعمل مشهد أقل من اللي بيعمل بطولة المسرحية كاملة لأنه ابتدى بمشهد ومشهدين في حياته برضو وعارف يعني إيه الممثل لو موهوب إحساسه بيبقى عامل إزاي بيجي المسرح قبلها بساعتين تلاتة".