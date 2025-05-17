نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم يساند نجل محمد رمضان: عيب أوي خناقة ليس بها إصابات وجروح توصل للمرحلة دي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساند الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قضية نجل الفنان محمد رمضان التي حكم فيها أمس بإيداعه دار رعاية.

منشور تامر عبد المنعم

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال: أنا كأب شايف إن عيب أوي وقاسية أوي إن خناقة عيلين خصوصا لو مافيهاش إصابات أو جروح توصل للمرحلة دي أيًا كان اللي حصل ده طفل في النهاية ومهما وصل كرهك لأبوه عيب أوي إن الأمر يبقي فيه النيابات".

ووجه "عبدالمنعم" رسالة شديدة اللهجة إلى الشامتين وقال:" أما عن الشامتين فحابب أقولهم شماتتكم بها رائحة حقد وغل لا يصح أبدا أنها تخرج من أسوياء تجاه طفل، انتهى".

تفاصيل أزمة نجل محمد رمضان

وكان نجل الفنان محمد رمضان تشاجر مع طفل بأحد أندية مدينة السادس من أكتوبر وتقدمت والدة الطفل "عمر" ببلاغ رسمي تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالإعتداء على نجلها الذي يبلغ من العمر 11 عامًا.

وأوضحت والدة الطفل في بلاغها أن المشاجرة نشبت بين الطفلين أثناء لعبهما بالنادي ونتج عنها جروح وكدمات.

وأصدرت محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر حكما بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية دون تحديد مدة زمنية.