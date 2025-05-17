هند صبري تكشف عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "البحث عن علا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة التونسية هند صبري عن احتمالية تقديم جزء ثالث من مسلسل "البحث عن علا"، بعد النجاح الهائل الذي حققه خلال الموسمين الأول والثاني، حيث تصدّر قائمة الأعلى مشاهدة في عدة دول عربية عبر منصة "نيتفلكس".

تصريحات هند صبري

وعلقت هند صبري خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج «عندي سؤال»، أن الجزء الثاني من المسلسل حقق نسب مشاهدة أعلى من الجزء الأول، لكن التفاعل الجماهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أقل نسبيًا، معلقة: "الجزء التاني اتشاف أكتر من الأول، لكن يمكن الزخم على السوشيال ميديا كان أقل. اللي خلاني أقف وأفكر إني حسيت إني داخلة في حتة يلا نحلب الشخصية، وده مش مريح بالنسبة لي. الشخصية لو ملهاش دوافع حقيقية وجديدة، مش هقدر أعمل لها جزء ثالث، مش عايزة أدخل في حتة الاستسهال لمجرد إن العمل ناجح".

كما أكدت هند أن قرار تقديم جزء ثالث ليس بيدها وحدها، قائلة: "مفتكرش في جزء ثالث من البحث عن علا، ده مش قراري لوحدي، لكن مش شايفة حاجة جديدة لعلا ممكن تقولها".