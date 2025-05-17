نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوشكا وأبو عميرة ولاشين في ندوة الجامعة العربية المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة الكبيرة أنوشكا، ومجدى لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والفنان طارق الدسوقى، والمخرجين الكبيرين مجدي أبو عميرة وشكرى أبو عميرة الاثنين القادم فى ندوة "الدراما الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية فى الأعمال الفنية"،والتى تنظمها كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمشاركة نُخبة من رموز الفن والإعلام.

تفاصيل الندوة



الندوة تأكيدًا على اهتمام الجامعة بربط الجانب الأكاديمى بالمشهد الثقافى والفنى مصريًا وعربيًا، برعاية ا.د محمد الزكرى رئيس الجامعة العربية المفتوحة، وا.د نرمين خضر رئيس الجامعة المُكلّف بمصر والعميد المركزى لكليات الإعلام.

وتركّز الندوة على محاور رئيسية من منها دور الدراما الهادفة في ترسيخ الهوية الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف، ومسؤولية الفنانين والإعلاميين في التعبير عن قضايا المجتمع وتحدياته، وسُبل دعم صناعة المحتوى الدرامي الذي يعكس قيم وتاريخ المجتمع المصرى والعربي.

الدكتورة نرمين خضر



واكدت الدكتورة نرمين خضر أن الندوة تأتي ضمن رؤية الجامعة الرامية لإعداد جيلٍ مثقفٍ وواعٍ بقضايا وطنه، ويمتلك القدرة على التفاعل مع قضايا العصر من خلال أدوات فنية راقية ومسؤولة.