نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض فيلم "الشاطر" لـ أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أمير كرارة حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لعرض فيلمه الجديد بعنوان الشاطر في شهر يوليو المقبل ضمن افلام موسم صيف 2025، الذي يتعاون خلاله مع الفنانة هنا الزاهد.

تفاصيل فيلم الشاطر

وتدور أحداث فيلم الشاطر في إطار أكشن كوميدي، حيث يلعب دور دوبلير شهير ضمن أحداث الفيلم، ويضم العمل العديد من النجوم، أبرزهم الفنانة هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، وخالد اصاوي كـ ضيف شرف، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال أمير كرارة



يذكر أن أمير كرارة غاب عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي وكان آخر أعماله مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض في رمضان 2024، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في العمل كل من ميرنا جميل، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، تامر نبيل، سيد رجب، عايدة رياض، محمد لطفي وآخرين.

ودارت أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار تشويقي حول ياسين الذي يُتهم بقتل والده محمود ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.