ليلى زاهر تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات شقيتها ملك عن حفل زفافها على المنتج هشام جمال.

ليلى زاهر

أبرز تصريحات ملك زاهر

أعربت الفنانة ملك زاهر عن اشتياقها العميق لشقيقتها ليلى زاهر، بعد غيابها عن العطلة العائلية في لبنان بسبب قضائها شهر العسل مع زوجها المنتج هشام جمال، في وجهة لم تكشف عنها ملك.

وخلال تصريحات إعلامية لها، تحدثت ملك عن العلاقة القوية التي تجمعها بليلى، مشيرة إلى أن فراقهما لأول مرة منذ الطفولة كان صعبًا للغاية، قائلة: "لم نفترق يومًا، ومنذ أن غابت ليلى عن المنزل لأكثر من أسبوعين، نشعر جميعًا بفراغ حقيقي".

وأضافت أنها تحاول التأقلم مع غياب شقيقتها، لكنها ما زالت تشعر أن جزءًا منها غير موجود، مؤكدة في الوقت نفسه أن هشام جمال ليس فقط زوج أختها، بل تعتبره بمثابة أخ لها، لما يجمعه من ود ومحبة مع العائلة.