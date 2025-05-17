أول تعليق من جورج وسوف بعد شائعة وفاته: "كل الإشاعات اللي بتطلع لعبات"

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج جورج وسوف ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد انتشار شائعة وفاته، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال جورج وسوف خلال مقطع الفيديو: "حبايبي أنا بألف خير وصحتي منيحة، الإشاعات اللي بتطلع لعبات، خفوها مش مستاهلة.. أحييكم جميعًا وخيرها في غيرها".

آخر أعمال جورج وسوف

وكان آخر أعمال جورج وسوف طرحه أغنية تحمل اسم «رقصة إسباني»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى، من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.





و أيضًا طرح اغنية نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.