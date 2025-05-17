ملك زاهر تكشف كواليس زفاف شقيقتها ليلى وتوجه رسائل مؤثرة لتامر حسني وهشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ملك زاهر عن اشتياقها العميق لشقيقتها ليلى زاهر، بعد غيابها عن العطلة العائلية في لبنان بسبب قضائها شهر العسل مع زوجها المنتج هشام جمال، في وجهة لم تكشف عنها ملك.

وخلال تصريحات إعلامية لها، تحدثت ملك عن العلاقة القوية التي تجمعها بليلى، مشيرة إلى أن فراقهما لأول مرة منذ الطفولة كان صعبًا للغاية، قائلة: "لم نفترق يومًا، ومنذ أن غابت ليلى عن المنزل لأكثر من أسبوعين، نشعر جميعًا بفراغ حقيقي".

ملك زاهر

أبرز تصريحات ملك زاهر

وأضافت أنها تحاول التأقلم مع غياب شقيقتها، لكنها ما زالت تشعر أن جزءًا منها غير موجود، مؤكدة في الوقت نفسه أن هشام جمال ليس فقط زوج أختها، بل تعتبره بمثابة أخ لها، لما يجمعه من ود ومحبة مع العائلة.

ووجهت ملك رسالة عاطفية مؤثرة لشقيقتها، قالت فيها: "أحبك واشتقت إليك"، مؤكدة أن مشاعرها تجاه ليلى تتعدى كونها أختًا، بل تراها بمثابة ابنتها.

وفي سياق متصل، وردًا على سؤال حول غياب الفنان تامر حسني والفنان زياد برجي عن حفل زفاف ليلى، أوضحت ملك أن العائلة لم تشعر بأي غضب من أي طرف، مضيفة: "نحن مش زعلانين من حد، تامر حسني هو والدي الثاني، وأنتظر منه يعوضها في فرحي، ومش هتنازل عن ده".

وأشارت إلى أن غياب تامر حسني عن الحفل كان بسبب ارتباطه بحفل خارج مصر في نفس اليوم، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يكون حاضرًا، أما عن زياد برجي، فكشفت أنه كان لديه التزامات مسبقة أيضًا منعته من الحضور.

وأضافت: "كل اللي معرفوش يحضروا اتصلوا بينا واعتذروا، وإحنا مقدرين ظروفهم جدًا"، مؤكدة أن الزفاف شهد حضورًا ضخمًا، وقالت: "نعذر كل من لم يحضر، لأننا نحن أيضًا نغيب أحيانًا عن مناسبات لأسباب مرتبطة بالشغل".

واختتمت حديثها بتأكيد مكانة كل من زياد برجي وتامر حسني في قلوبهم، قائلة: "زياد حبيب قلبنا، وتامر بمثابة والدنا".

وعن الأغاني المفضلة لهذين الفنانين، كشفت ليلى أن أغنيتها المفضلة لزياد برجي هي "شو حلو"، بينما قالت عن تامر حسني: "أنا بحب كل أغانيه".

أما عن الأغنية التي خطفت الأنظار في حفل الزفاف، فتحدثت ملك عن أغنية "فستانك الأبيض" التي غناها حسين الجسمي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، قائلة: "الأغنية كانت أكثر من رائعة، وهشام اشتغل عليها قبل الزفاف بأيام كمفاجأة لعروسته".

ووجهت شكرًا خاصًا للفنان حسين الجسمي، قائلة: "غناها بصوته كمفاجأة، ونشكره من القلب على هذه المبادرة الرائعة".