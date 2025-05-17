الثلاثاء بأسيوط.. الثقافة تطلق عروض المسرح لشرائح وقوميات وسط الصعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشهد قصر ثقافة أسيوط، الثلاثاء المقبل، انطلاق عروض المسرح لشرائح وقوميات الفروع الثقافية التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر الفعاليات حتى 31 مايو الحالي.

عروض المسرح لشرائح وقوميات الفروع الثقافية

تقام العروض تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتعرض مجانا للجمهور يوميا في الساعة التاسعة مساء، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، والفروع الثقافية التابعة.

انقطاعات الموت

وتنطلق بعرض "انقطاعات الموت" لفرقة قومية أسيوط، من إخراج أحمد ثابت. ويقدم في 21 مايو العرض المسرحي "ونيسة" لفرقة منفلوط، من إخراج عصام رمضان، وفي 22 مايو تعرض فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر عرض "الوصل"، من إخراج شريف النوبي.

عرض “السيد بجماليون”

ويعرض في اليوم التالي، 23 مايو، عرض "السيد بجماليون" لفرقة ديروط، من إخراج محمد النجار، ويشهد يوم 24 مايو عرض "استدعاء ولي أمر" لفرقة مغاغة المسرحية، من إخراج مهند المهدي.

عرض "طواحين الهوا"

وتقدم فرقة الغنايم المسرحية يوم 25 مايو عرض "طواحين الهوا"، من إخراج عادل العدوي، ويليها في 26 مايو عرض "تاتانيا" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، من إخراج محمد يسري.

عرض "التكية"

أما يوم 27 مايو فيشهد عرض "التكية" لفرقة أبنوب المسرحية، من إخراج مارك صفوت، وفي 28 مايو تقدم فرقة قومية المنيا عرض "الإسكافي ملكا"، من إخراج عادل بركات.

عرض "حيضان الدم"

وفي 29 مايو يعرض "حيضان الدم" لفرقة طهطا المسرحية، من إخراج محمود أبو زيادة، ويقدم في 30 مايو عرض "حجر القلب" لفرقة موط، من إخراج أسامة عبد الرؤوف.

عرض “سترة”

وتختتم العروض يوم 31 مايو بالعرض المسرحي "سترة" لفرقة قومية سوهاج، من إخراج مصطفى إبراهيم.

