ثقافة بورسعيد تنظم ورشا فنية ولقاءات توعوية احتفاء بتاريخ المدينة الباسلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن برامج وزارة الثقافة وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، قدم فرع ثقافة بورسعيد مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية والفنية، بهدف تعزيز الوعي الوطني والفكري لدى النشء والشباب.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وفي بيت ثقافة الكاب، عُقدت حلقة نقاشية بعنوان "الإرهاب: المفهوم وسبل المواجهة"، أدارها صالح فتحي مدير البيت، وبدأت بتعريف الإرهاب بوصفه حالة من الخوف والفزع تقوّض الأمن المجتمعي.

مكافحة الإرهاب

وأكدت الحلقة على أن مكافحة الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الوسائل الأمنية والعسكرية فحسب، بل تشمل أيضا مواجهة الأسباب الجذرية كالفقر والبطالة والتهميش، إلى جانب تعزيز قيم المواطنة والتعايش وسيادة القانون.

معالم بورسعيد وبورفؤاد السياحية

وفي مدينة بورفؤاد، نفذ بيت ثقافة الهيئة بالتعاون مع مجمع مدارس هيئة قناة السويس ورشة فنية بعنوان "معالم بورسعيد وبورفؤاد السياحية"، استخدم خلالها الأطفال خامات الفوم والطباعة لإبداع تصميمات فنية لرموز المدينة.

المشروعات القومية في بورسعيد

كما أقيمت بمركز شباب بورفؤاد مسابقة ثقافية للمعلومات العامة بعنوان "المشروعات القومية في بورسعيد"، أعدتها فاطمة هدية، بهدف تنمية الوعي بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة.

كما قدمت مكتبة الطفل، عددا من الورش الفنية والتثقيفية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، شملت ورشة رسم وتلوين لأبرز المعالم السياحية ببورسعيد، أعقبها لقاء حكي بعنوان "بورسعيد عروس القناة"، تحدثت خلاله أمنية الزيني، مديرة المكتبة، عن الموقع الجغرافي المميز للمدينة وتاريخها النضالي، وأهم معالمها مثل متحف بورسعيد الحربي، قاعدة تمثال ديليسبس، النصب التذكاري (المسلة)، وفنار بورسعيد.

أمراض الصيف وسبل الوقاية منها

وفي إطار التوعية الصحية، أقامت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد محاضرة بمدرسة الملك فيصل الإعدادية بنات، بعنوان "أمراض الصيف وسبل الوقاية منها"، تحدثت خلالها الدكتورة ريهام عرنوس عن أبرز أمراض الصيف ذات المنشأ الفيروسي، والتي تشمل النزلات المعوية، وحالات الحساسية الجلدية، والحمى المصحوبة بطفح جلدي، كما استعرضت أساليب الوقاية من تلك الأمراض من خلال نمط حياة صحي يشمل التغذية الجيدة والنظافة الشخصية والابتعاد عن مسببات العدوى.

الفعاليات قدمها فرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. شعيب خلف، وتأتي في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفكر المستنير، وتعزيز الانتماء الوطني، وإتاحة فرص الإبداع والتعبير عن الذات للفئات العمرية كافة.

