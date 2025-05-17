"فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد قصر ثقافة المنيا، الخميس، ختام فعاليات ورش "فن وإبداع"، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الفني والإبداعي في محافظات الصعيد.

ورش “فن وإبداع”

أقيم المعرض الختامي للأعمال الفنية بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ونفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا، وشهد حضور نخبة من القيادات الثقافية والفنية والإبداعية.

شهد الختام جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، والفنان التشكيلي خالد عبد الراضي، بحضور الدكتورة سحر سامي، والدكتورة إيمان صابر من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، إلى جانب الشاعر ياسر خليل، وإيمان الطحاوي مدير القصر ولفيف من الفنانين والمبدعين.

أعرب مدير عام الإقليم عن بالغ سعادته بالمشاركة في ختام ورش الفن والإبداع، مشيرا إلى أن الورش تأتي ضمن سلسلة مبادرات ثقافية تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب بمحافظات الصعيد، ودمج الفنون في مشروعات التنمية الشاملة، كما أثنى على تنوع الموضوعات الفنية التي تناولت قضايا بيئية واجتماعية، وعبرت عن الهوية الثقافية والتراث الشعبي لمحافظة المنيا.

فيما أكدت مدير عام ثقافة المنيا أن هذه الورش تأتي ضمن رؤية استراتيجية واضحة ترمي إلى جعل الفنون جزءا أصيلا من الحياة اليومية لأبناء الصعيد، خاصة في القرى المستهدفة ببرنامج "المواطنة"، والذي يسعى لترسيخ الهوية الوطنية وقيم الانتماء لدى الأطفال والشباب.

من جهته، أشاد الفنان خالد عبد الراضي بجودة الأعمال الفنية المعروضة، والتي عكست طاقات إبداعية مميزة، منوها إلى أن الورش مثلت فرصة حقيقية أمام مواهب ربما لا تجد مجالا للظهور في الظروف التقليدية، كما ناقش المشاركين في اختياراتهم الفنية والألوان المستخدمة، وما تعكسه اللوحات من رؤى وقضايا.

أبرز أعمال المعرض الختامي

ضم المعرض الختامي أعمالا متعددة في مجالات الرسم، والتصوير، والنحت، والحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، بمشاركة مبدعين من مختلف الفئات العمرية. أشرف على تنفيذ الورش نخبة من الفنانين المتخصصين، منهم: وائل شطبي، إيمان أبو ستيت، رغدة علي، منى وفائي، شيماء مصطفى، يسرا رفعت، سحر عبد المحسن، ريهام كمال، منى خليفة، إيمان أسعد، حنان عبد التواب، وحنان مخلوف من نادي المرأة بقصر الثقافة.

واختتمت الفعاليات بتكريم المواهب الشابة ورواد المكتبات، إلى جانب أعضاء كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، الذين حصلوا على شهادات تقدير لما قدموه من أداء فني راقٍ، كما كرّمت اللجنة النقابية بالهيئة أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بفرع المنيا. وذلك بحضور الفنان جلال أبو الدهب مدير فرع ثقافة سوهاج السابق، والشاعر سعد الدين مخلوف، والشاعر عبد الرحمن سلامة، والفنان حسن إسماعيل، والكاتب ناصر جمال الدين.

