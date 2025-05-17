"عادل إمام.. لما الفنان يبقى وطن، والضحكة تبقى علم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في بلاد ممكن تنسى أسماء وزراء، وتتبدل فيها وجوه السياسيين كل يوم، عمرها ما نسيت اسم "عادل إمام". ليس لأنه فنان، لكن لأنه حالة.. بلد لوحده، بصوته وضحكته وعيونه اللي شايفين الناس من زمان.

عادل إمام ماكنش بس نجم شباك، هو شباكنا على الدنيا. شفنا من خلاله المجتمع بكل تناقضاته، بصوته فهمنا اللي مكنش بيتقال بصراحة، ومن ملامحه قرينا وجع الناس وضحكتهم، وخوفهم وأحلامهم.

في كل بيت.. فيه حتة من الزعيم

يمكن مفيش بيت في العالم العربي ما عدّاش عليه صوت عادل إمام في فيلم أو مسرحية أو مسلسل. كل واحد منّا حافظ له جملة، أو ضحك من قلبه على مشهد، أو فكر في كلمة قالها وخدها على محمل الجد.

هو الفنان اللي عرف يدخل كل بيت من غير ما يدق الباب، ومن غير ما يغير هدومه. هو هو.. بنفس الشياكة اللي ما كانتش في الهدوم، كانت في الحضور.

ما باعش ضحكة الناس علشان يشتري رضى حد

عادل إمام مهادنش.. لا سلطة، ولا جماهير، ولا تيارات. قال اللي هو مؤمن بيه، واختار يقدّم اللي شايفه صح. اتهاجم؟ كتير اتشتم؟ أكتربس عمره ما رد إلا بفنّه، ولا تراجع خطوة، ولا لبس قناع مش بتاعه.

وهو الوحيد اللي لما اتكلم عن الإرهاب، الناس فهمت ولما انتقد الفساد، الناس صدقته مش بس عشان نجم، لكن لأنه كان بيقول اللي الناس حاساه ومش عارفة تعبّر عنه.

الزعيم مش لقب.. دي وظيفة ربانية

الناس قالوا عليه "الزعيم"، لكن الحقيقة؟ هو ما اختارش يبقى كده الزعامة اختارته لما ربنا يديك القبول، والحضور، والموهبة، والذكاء، والصدق.. يبقى انت مش مجرد ممثل، انت مرآة الناس، ولسانهم، ورفيق عمرهم.

وعادل إمام بقى كل ده، من غير ما يطلب كان بيشتغل.. يسهر، ويتعب، ويختار، ويرفض، ويقرا، ويقلق، وكل ده وإحنا شايفين بس الضحكة، مش باين ورّاها الجهد ده كله.

وأكتر حاجة نجح فيها.. إنه فضِل عادل إمام

ما اتغرش، ما اتغيرش، ما قلّش فضل البني آدم اللي نعرفه، بنفس خفة الدم، بنفس العفوية، بنفس الحنية. الفنان اللي عمره ما اتعامل بفوقية، ولا نسي مين اللي عمله.. "الناس".

ويمكن دي أكتر جملة تنفع توصفه: عادل إمام مش بيكبر.. بيتمدّد

كل يوم، ناس جديدة تكتشفه، وأجيال لسه بتضحك على مشاهد من 40 سنة كأنها اتصورت امبارح. عادل إمام مش نجم زمن، ده زمن لوحده.

في النهايةلو حد سألنا يوم: "إيه هو معنى الاستمرارية في النجاح ؟"

هنقول: اسأل عن عادل إمام.