عبد الحليم حافظ يتصدر تريند جوجل بعد نشر رسالة بخط يد سعاد حسني تنفي زواجهما

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن فجّرت أسرته مفاجأة من العيار الثقيل بنشرها رسالة نادرة بخط يد الفنانة الراحلة سعاد حسني، تنفي فيها زواجها من عبد الحليم، وتؤكد انتهاء العلاقة بينهما في بدايتها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد الحديث مجددًا عن واحدة من أكثر القصص التي حيّرت الجمهور لعقود.

وجاء تصدر العندليب محركات البحث بعدما نشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية لعشاق عبد الحليم حافظ على "فيسبوك"، رسالة مكتوبة بخط يد السندريلا، موجّهة لعبد الحليم، تُعلن فيها انسحابها من حياته، مؤكدة أنها تعاني من ألم الفراق، لكنها تحترم قراره بإنهاء العلاقة التي لم تتطور إلى زواج، كما أشيع طيلة السنوات الماضية.

رسالة بخط اليد تُنهي اللغط

وجاء في نص الرسالة العاطفية المؤثرة:

"حبيبي حليم، حاولت أن أنام وأنا أقنع نفسي أنك ستتصل بي... إنني في قمة العذاب... أبكي ليلاً ونهاراً... أحبك يا حليم، ماذا أفعل؟ لقد أصبحت أتعس مخلوقة على وجه الأرض."

الرسالة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين محبي النجمين الراحلين، خاصة أنها جاءت في توقيت شهد فيه الرأي العام حالة من الجدل المتصاعد حول طبيعة العلاقة بين عبد الحليم وسعاد، وسط تضارب الروايات بين النفي والتأكيد.

مستند رسمي ودليل قطعي من أسرة العندليب

لم تكتفِ الأسرة بنشر الرسالة، بل دعم المنتج محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، الموقف الرسمي للعائلة، بكشفه عن مستند رسمي يؤكد عدم وجود زواج بين العندليب والسندريلا، قائلاً في منشور مطوّل:

"نقلاً عن أفراد من عائلتي، نُعلن للعالم عن الحقيقة التي حيّرت الجميع منذ نصف قرن. انتظروا مستندًا أصليًا ودليلًا قاطعًا، ينفي زواج حليم من إحدى المشاهير كما روجت الشائعات."

الجدل الذي وصل للمحاكم

وكانت شقيقة سعاد حسني، جيهان عبد المنعم "جنجاه"، قد أثارت جدلاً كبيرًا العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني، عندما أكدت أن العندليب كان متزوجًا من شقيقتها لمدة 6 سنوات ونصف، وأنها كانت تراه باستمرار في شقتهما بمنطقة الزمالك. تلك التصريحات دفعت عائلة عبد الحليم لتحريك دعوى قضائية ضدها بتهمة السب والقذف، لكن المحكمة برّأتها من التهم.

نجوى فؤاد: "حليم لم يتزوج لأسباب صحية"

ومن جهتها، دخلت الفنانة نجوى فؤاد على خط الأزمة، مؤكدة أن عبد الحليم لم يتزوج من سعاد، قائلة: "من يروج لذلك لا يعرف الحقيقة. حليم لم يتزوج بأمر الأطباء، فحالته الصحية لم تكن تسمح بذلك."

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

وبعد نشر الرسالة والمستند، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمنشورات التي تتناول قصة حب عبد الحليم وسعاد، بين من يعتبرها واحدة من أجمل القصص الرومانسية التي لم تكتمل، ومن يرى أن إنهاء الجدل كان ضرورياً احترامًا لذكراهما.

وتصدّر وسم #عبد_الحليم_حافظ قائمة الترند في مصر وعدة دول عربية، وسط مطالبات من جمهوره بتسليط الضوء على مشواره الفني المميز بدلاً من التركيز على حياته الشخصية، مشيرين إلى أن العندليب سيظل أحد رموز الفن العربي مهما كثرت الشائعات.

عبد الحليم حافظ.. أسطورة لا تغيب

ورغم مرور سنوات طويلة على رحيله، يثبت تصدر عبد الحليم حافظ للترند أنه ما زال حيًا في قلوب محبيه، وأن صوته وأغانيه وتاريخه لا يزال قادرًا على إشعال الساحة الفنية والإعلامية متى ذُكر اسمه، ليبقى العندليب حالة فنية استثنائية تتوارثها الأجيال.