محمد فراج يتصدر تريند جوجل بعد تصريحات بسنت شوقي الجريئة عن حياتها الفنية والزواج: "ارتباط اسمي به ظلمني!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر الفنان محمد فراج محركات البحث على جوجل، عقب استضافة زوجته الفنانة بسنت شوقي في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم FM مع الإعلامية إنجي علي، حيث أثارت تصريحاتها موجة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من صراحة وشفافية حول مسيرتها الفنية وعلاقتها بزوجها النجم محمد فراج.

كسر القوالب النمطية

تحدثت بسنت خلال اللقاء عن مشوارها الفني، وأبدت رغبتها في الابتعاد عن الأدوار النمطية التي حصرتها في قالب معين، مؤكدة أنها تمتلك طاقات فنية لم تُستغل بعد. وقالت: "ما زال لدي الكثير بداخلي، وأتمنى أن يأتي الدور الذي يُظهر موهبتي الحقيقية، وأشعر أن بعض المخرجين حصروني في أدوار ترتبط بشكل مظهري فقط".

ارتباط الاسم وتأثيره على المسيرة

وفي حديثها عن حياتها الخاصة، فجّرت بسنت مفاجأة صريحة حين اعترفت بأن ارتباط اسمها بالفنان محمد فراج أثّر على مسيرتها بشكل سلبي، موضحة: "ارتباط اسمي بمحمد فراج ظلمني بالفعل، وأتمنى أن يُذكر اسمي في السياق الفني فقط، لا في ظل اسمه". هذا التصريح أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جمهور السوشيال ميديا للتساؤل حول مدى تأثير الحياة الزوجية على مسيرة الفنانات.

ردود أفعال على مسلسل "وتقابل حبيب"

وعن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في رمضان الماضي، أعربت بسنت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه العمل، مشيرة إلى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع شخصيتها "فرح". وأضافت: "المسلسل كان 30 حلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعلني أشعر بالمفاجأة والامتنان. شخصية (فرح) أثرت فيّ كثيرًا، وأراها كانت مظلومة إلى حد ما"، وتابعت: "أُعجبت بالنهاية، لكن لو كان القرار بيدي، لما جعلت خالد سليم ينتحر".

علاقتها بياسمين عبد العزيز

وخلال اللقاء، أشادت بسنت بأداء الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها أُعجبت بها على المستوى الإنساني قبل المهني، قائلة: "انبهرت بها من أول يوم تصوير، ورأيت فيها جانبًا إنسانيًا وعفويًا للغاية. هي شخصية محبوبة وطفولية بطبعها".

حياة زوجية مليئة بالتفاهم والثقة

أما عن زواجها من محمد فراج، فكشفت بسنت أن العلاقة بدأت من خلال تعاونهما في مسلسل "تحت السيطرة"، حيث نشأت بينهما قصة حب تطورت إلى زواج. وأكدت أن الحياة الزوجية مسؤولية كبيرة، وقالت: "الزواج ليس سهلًا كما يعتقد البعض، خصوصًا في ظل الظروف الحالية وتحديات تربية الأطفال". أما عن غيرتها، فأكدت بثقة: "أنا لست شخصًا غيورًا، وثقتي في محمد فراج وفي نفسي تجعلني لا أشعر بالحاجة لذلك، ما دام لا يتعدى أحد حدوده".

أحلام وهوايات

في ختام اللقاء، تحدثت بسنت عن أحلامها المستقبلية، مشيرة إلى حبها الكبير للحيوانات، خاصة القطط، قائلة: "أحب الحيوانات وخاصة القطط، وأتمنى أن أعيش مستقبلًا بالقرب من البحر مع محمد فراج وأحفادي، محاطة بالقطط والكلاب". كما كشفت عن طموحها الفني الكبير، قائلة: "أحلم بالتمثيل في هوليوود، وأرغب دائمًا في التعلم والتطور في مجالي".

تصريحات بسنت شوقي الجريئة والعفوية جعلت اسم محمد فراج يتصدر التريند على جوجل، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أشاد بصدقها، بينما طالب البعض بضرورة دعم موهبتها بعيدًا عن الظل الفني الذي قد يفرضه ارتباطها بفنان ناجح مثل زوجها.