نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تتصدر تريند جوجل بعد إعلان وفاة عمها.. وتلقي تعاطف واسع من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة إيمان العاصي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ وفاة عمها، حيث كتبت في منشور مؤثر: "عمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهو ما دفع العديد من جمهورها وأصدقائها وزملائها في الوسط الفني إلى التفاعل مع المنشور بتعليقات التعزية والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللفنانة بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وقد أعرب كثير من المتابعين عن تعاطفهم الكبير مع النجمة التي تعتبر واحدة من أبرز نجمات جيلها، وحرصوا على تقديم الدعم المعنوي لها في هذه اللحظات الصعبة، معبرين عن محبتهم الكبيرة لها ومساندتهم لها في مصابها، خاصة أنها دائمًا ما تظهر بصورة إنسانية راقية وتتمتع بعلاقات طيبة في الوسط الفني وخارجه.

ويأتي هذا التفاعل الكبير بالتزامن مع النجاح الفني الذي حققته مؤخرًا من خلال مسلسلها الجديد "برغم القانون"، والذي عُرض في موسم درامي قوي وحقق صدى لافتًا بين الجمهور والنقاد على حد سواء. المسلسل جمع نخبة من الفنانين من بينهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، وريهام محيي الدين، وهو من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وتدور أحداث "برغم القانون" في إطار دراما اجتماعية مشوّقة حول "ليلى"، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتتفاجأ في أحد الأيام باختفاء زوجها "أحمد" دون مقدمات، بعد عشر سنوات من الزواج وقصة حب طويلة أثمرت عن طفلين. ومع تطور الأحداث تكتشف ليلى أن زوجها هرب عن عمد، وتبدأ رحلة البحث التي تكشف العديد من الأسرار والخبايا التي تفسر سبب هذا الرحيل المفاجئ رغم الحب الكبير الذي جمعهما.

ويعد هذا الدور من أبرز الأدوار التي قدمتها إيمان العاصي مؤخرًا، حيث قدمت فيه أداءً لافتًا نال إشادة واسعة، مؤكدة مرة أخرى قدرتها على التنوع في اختيار الشخصيات والتميّز في تقديم الأدوار الدرامية المعقدة.

ورغم حالة الحزن التي تعيشها حاليًا، حرص جمهورها على تذكيرها بما تحمله من رصيد كبير من المحبة والاحترام، متمنين لها أن تتجاوز هذه الأزمة بقوة، وأن تعود قريبًا إلى نشاطها الفني وهي أكثر تألقًا من أي وقت مضى.