ماجد المصري يتصدر تريند جوجل بعد كشفه عن حالته الصحية خلال تكريمه في جامعة بني سويف

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر النجم ماجد المصري مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد تصريحاته المفاجئة التي أدلى بها خلال ندوة أقيمت في جامعة بني سويف لتكريمه، حيث فاجأ الحضور بكشفه عن خضوعه لعملية جراحية حديثًا، ورغم ذلك أصر على الحضور، تعبيرًا عن احترامه لجمهوره وتقديره لطلبة الجامعة.

وقال المصري في كلمته خلال الندوة: "استقبالكم ليا هزّني لأنكم مش مجبرين على ده، ولما بلّغوني إن الطلبة مصمّمين على حضوري جيت"، ليتفاعل معه الحضور بحرارة. وأضاف مازحًا: "أنا دلوقتي عامل عملية وممكن تحوّلولي فلوس على إنستا باي عادي"، في إشارة خفيفة الظل إلى دعمه من الجمهور حتى في أوقات المرض.

كما أثنى الفنان الكبير على جامعة بني سويف، قائلًا: "عرفت معلومات خطيرة عن جامعة بني سويف، عندهم أهم الأقسام على مستوى الجمهورية، كمان هما رقم 1 في كرة القدم، دا شيء مُشرّف، وواضح إن في عطاء ووعي من الدكاترة"، معبّرًا عن إعجابه بالمستوى العلمي والرياضي الذي وصلت إليه الجامعة.

الحضور الكبير للندوة والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهم في تصدّر اسم ماجد المصري للتريند، لا سيما بعد انتشار مقاطع مصورة من كلمته المؤثرة والمليئة بالمحبة والدعابة.

من جهة أخرى، يعيش ماجد المصري حالة من النشاط الفني، حيث أعلن مؤخرًا عن تعاقده على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، إلى جانب النجم عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ما يعيد الجمهور إلى واحدة من أبرز أفلام السينما المصرية في مطلع الألفية.

كما انضم المصري إلى بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما"، يشاركه فيه نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة يسرا، والعمل من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يسلّط الضوء على قضايا معاصرة تهم الأسرة المصرية.

بهذا الظهور المؤثر والحضور الفني القوي، يواصل ماجد المصري إثبات مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما والسينما في مصر، جامعًا بين التقدير الجماهيري والنجاح المهني، رغم التحديات الصحية التي يمر بها.