ياسر جلال يتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مشاركته في فيلم "Expendables" بنسخته العربية: تجربة عالمية بطابع عربي مشوّق

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم ياسر جلال تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خوضه تجربة سينمائية جديدة توصف بالعالمية، من خلال فيلم يحمل عنوان "Expendables"، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في مسيرته الفنية، حيث يبتعد عن الدراما الاجتماعية والتشويقية التي عرفه بها الجمهور، ويتجه نحو أفلام الحركة ذات الطابع العالمي.

ويبدو أن ياسر جلال قرر أن يكسر القالب الذي اعتاد عليه الجمهور، ويدخل منطقة فنية جديدة كليًا، حيث يعتمد فيلمه المرتقب على الإثارة، والتشويق، ومهام قتالية تنفذها مجموعة من الأبطال، في إطار من السرّية والتكتم. العمل الجديد، الذي لا تزال تفاصيله غير معلنة بالكامل، يُقدَّم بنكهة عربية تحاكي روحية سلسلة أفلام الأكشن الأمريكية الشهيرة "The Expendables"، مع محاولة جادة لتقديم نسخة عربية تنافس على الساحة العالمية.

فيلم "Expendables": مشروع سينمائي ضخم يضع ياسر جلال في قلب الحدث

يُعد الفيلم بمثابة نقطة تحوّل بارزة في مشوار ياسر جلال، حيث يُنتظر أن يُظهر جانبًا مختلفًا من موهبته، خاصة من خلال مشاهد الأكشن التي تتطلب لياقة بدنية عالية، وأداءً تمثيليًا يستند إلى القوة والتخفي والتكتيك العسكري. ومن المتوقع أن يتضمن العمل العديد من المفاجآت على مستوى الطاقم والإنتاج، في ظل تكتّم شديد يحيط بتفاصيل الفيلم، وأسماء النجوم المشاركين فيه.

وتشير مصادر من المشروع إلى أن الفيلم سيجمع نخبة من النجوم العرب، ضمن فريق واحد يؤدي مهمة شديدة الخطورة، في حبكة تعتمد على السرية والتقنيات القتالية، مع تصوير خارجي في مواقع مختلفة قد تشمل دولًا عربية وأجنبية، بهدف الوصول إلى مستوى عالمي يضاهي الإنتاجات الأمريكية.

الشارع الفني يترقّب.. والجمهور يتفاعل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث عبّر العديد منهم عن حماسهم لرؤية ياسر جلال في هذا النوع من الأعمال، خاصة وأنه يتمتع بكاريزما خاصة وحضور قوي على الشاشة. كما أبدى البعض دهشتهم من اختيار اسم الفيلم الذي يشير بشكل مباشر إلى السلسلة الأمريكية المعروفة، متسائلين إن كان المشروع يحمل صفة التعاون الدولي، أم هو عمل عربي خالص مستلهم من النموذج الأجنبي.

في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة جريئة ومهمة لصناعة السينما في المنطقة، إذ تُعيد توجيه البوصلة نحو إنتاج أفلام حركة بمستوى عالمي، بعيدًا عن النمط التقليدي للأعمال السينمائية العربية.

ياسر جلال.. من دراما الصعيد والمخابرات إلى أفلام الأكشن العالمية

اشتهر ياسر جلال خلال السنوات الماضية بتقديم شخصيات درامية مركبة، أبرزها في مسلسلات مثل "رحيم"، "ظل الرئيس"، و"الاختيار"، حيث أبدع في تجسيد أدوار ضباط المخابرات ورجال الدولة والرموز القوية. لكن تجربته الجديدة قد تفتح له آفاقًا أوسع، وتمنحه فرصة الوصول إلى جمهور عالمي، خاصة إذا حظي الفيلم بالتوزيع الدولي المتوقع.

تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الضخم، الذي يبدو أنه سيكون حديث الوسط الفني لفترة طويلة، ويضع ياسر جلال في موقع مختلف تمامًا عن كل ما قدمه سابقًا.